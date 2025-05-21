Сын Булановой набил тату на лице

Сын Татьяны Булановой Никита сообщил в Telegram-канале, что сделал татуировку на лице.

Буланову набили надпись «Spexy». Так называется его дебютный альбом. На данный момент молодой музыкант готовится к выпуску пластинки.

«Сохранил на всю жизнь», — заявил сын певицы.

Некоторые поклонники не поверили, что тату — настоящее. Другие потребовали снять реакцию матери.

В апреле Буланова прокомментировала сообщения о том, что ее сын, 18-летний Никита, подрался со своим фанатом. Она призналась, что находится в шоке, так как вообще не знала, что ее сын занимается творчеством и уже имеет своих поклонников.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

2 июня 2023 года Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.

Ранее Путин наградил певицу Буланову медалью.