Раскрыта дата выхода последнего показа «Преступления и наказания» в Особняке «Дашков 5»

Театр «Особняк Дашков 5» уйдет на летние каникулы после того, как совершит последний показ иммерсивного спектакля «Преступление и наказание». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Зрители могут посетить последнюю постановку 31 мая. Также спектакли пройдут: 16-18, 22-25, 29-31 мая.

В пресс-службе театра отметили, что «Преступление и наказание» уже посмотрели более 16 тыс. зрителей, в том числе Анфиса Чехова,Эльдар Джарахов, Елена Летучая, Евгений Сангаджиев и другие знаменитости.

«Иммерсивный формат, три этажа действия, сцены «один на один» и Сущность, наблюдающая за Раскольниковым сквозь границы реальности — все это сделало постановку магнитом не только для театралов, но и для представителей творческой индустрии», — уверили создатели.

Премьера спектакля состоялась в сентябре 2024 года. Он позволяет зрителям не просто наблюдать за происходящим, а буквально становиться его частью. Команда постановки сделала декорации особняка XIX века, создающие атмосферу мистики и напряженного ожидания.

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