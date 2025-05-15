На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта дата выхода последнего показа «Преступления и наказания» в Особняке «Дашков 5»

Последний показ «Преступления и наказания» пройдет 31 мая в Особняке «Дашков 5»
close
Пресс-служба театра «Особняк Дашков 5»

Театр «Особняк Дашков 5» уйдет на летние каникулы после того, как совершит последний показ иммерсивного спектакля «Преступление и наказание». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Зрители могут посетить последнюю постановку 31 мая. Также спектакли пройдут: 16-18, 22-25, 29-31 мая.

В пресс-службе театра отметили, что «Преступление и наказание» уже посмотрели более 16 тыс. зрителей, в том числе Анфиса Чехова,Эльдар Джарахов, Елена Летучая, Евгений Сангаджиев и другие знаменитости.

«Иммерсивный формат, три этажа действия, сцены «один на один» и Сущность, наблюдающая за Раскольниковым сквозь границы реальности — все это сделало постановку магнитом не только для театралов, но и для представителей творческой индустрии», — уверили создатели.

Премьера спектакля состоялась в сентябре 2024 года. Он позволяет зрителям не просто наблюдать за происходящим, а буквально становиться его частью. Команда постановки сделала декорации особняка XIX века, создающие атмосферу мистики и напряженного ожидания.

Ранее стала известна стоимость билетов на выступление Ахеджаковой в Лондоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами