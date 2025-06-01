На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

В Петербурге появится музей-квартира барабанщика группы «Кино»

В Петербурге зарегистрировали музей-квартиру экс-барабанщика «Кино» Гурьянова
close
joannastingray.com

В Санкт-Петербурге официально зарегистрировали «Музей-квартиру Георгия Гурьянова». Он получил статус частного учреждения культуры, сообщает портал 47news.

Согласно данным ЕГРЮЛ, руководителем музея-квартиры стал идеолог проекта Аким Неаронов. Уточняется, что с начала нулевых годов в трехкомнатной квартире на углу Литейного проспекта и улицы Некрасова жил экс-барабанщик группы «Кино», художник и диджей Георгий Гурьянов.

Посетители будущего музея смогут увидеть уникальные фотографии с музыкантом, документы и записи с репетиций группы «Кино». Кроме того, среди экспонатов будут музыкальные инструменты, произведения живописи и сценические костюмы Гурьянова.

Георгия «Густава» Гурьянова не стало в 2013 году в возрасте 52 лет. У него диагностировали рак печени.

В 1954-1990 годы он был ударником, аранжировщиком, автором басовых партий и бэк-вокалистом группы «Кино». Похоронили его на Смоленском кладбище в Петербурге.

До этого стало известно, что рок-группа «Кино», перезаписала культовый альбом «Это не любовь», сохранив оригинальные дорожки с голосом солиста Виктора Цоя.

Сын рокера Александр Цой отметил, что раньше фанатам группы приходилось ограничиваться бедным звучанием песен и достраивать их до совершенной формы у себя в голове. Новая версия альбома, по его словам, получилась лучше прежней. Он сообщил, что артистам удалось исправить некачественную запись звука, при этом с оригинальным вокалом Виктора Цоя.

Ранее потомки Максима Горького создали некоммерческий фонд классика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами