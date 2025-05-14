Культурное наследие. Потомки Максима Горького создали некоммерческий фонд классика

Известный русский и советский писатель Максим Горький как литературный классик теряет былую популярность. Исправить ситуацию решили потомки великой личности. Год назад был учрежден фонд Максима Горького, а сегодня начала реализовываться программа, направленная не только на возрождение и популяризацию культурного и литературно-творческого наследия писателя, но и отечественной культуры в целом, и не только в России, но и за рубежом. Подробности этой работы в материале «Газеты.Ru».

На факультете международной журналистики МГИМО в апреле этого года появилась новая дисциплина: цикл лекций «Неизвестный Горький». Она рассчитана на всех желающих российских и иностранных студентов МГИМО и проводится по инициативе фонда Максима Горького при содействии МИД РФ.

«Его имя носит киностудия, Литературный институт, МХАТ. Профиль Горького изображен на Литературной газете, которая была создана по его инициативе. Он — основатель книжной серии ЖЗЛ. В нашей истории очень многие вещи связаны с именем Горького», — завил на церемонии декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов.

Директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов подчеркнул, что «жизненный путь Горького — это наглядный пример беззаветного подвижничества и служения искусству». По его мнению, оценить масштаб влияния Горького на культуру — это задача, которая пока не решена.

К цели

Справиться с задачей понять Горького поставил перед собой созданный в прошлом году фонд «Культурное и литературно-творческое наследие А.М. Горького». Он учрежден семьей Пешковых — прямыми потомками великого русского писателя Алексея Максимовича Пешкова.

«Алексей Максимович несправедливо забыт, а ведь помимо своей литературной деятельности он был и бизнесменом, и издателем, очень много помогал людям, совершил много добрых дел, организовывал встречи, за кого-то просил…» — рассказывает исполнительный директор фонда, праправнук писателя Тимофей Пешков.

Фондом разработана программа, основными задачами которой можно выделить развитие несколько направлений. Во-первых, поиск и поддержка творческой молодежи, содействие в реализации образовательно-просветительских проектов. Во-вторых, реализация мероприятий, направленных на поддержку новых, общественно значимых и перспективных проектов в различных областях культуры и искусства. В-третьих, организация и поддержка таких значимых культурно-социальных мероприятий, как фестивали, выставки, творческие вечера.

Еще одно направление деятельности фонда — содействие активному внедрению инновационных методов изучения и сохранения проектов в области культуры и искусства, распространение зарекомендовавших себя отечественных и зарубежных практик в этой области. Немаловажная роль в программе отведена организации и проведению международных мероприятий культурно-гуманитарного характера в дружественных странах.

Отделить зерна

Проект «Горький. По дорогам творчества» ставит перед собой задачу популяризации национально-значимой русской литературы. Дело в том, что художественных произведений, связанных с новой историей России, сегодня недостаточно, а те, что существуют, не входят в число популярных. Идея проекта заключается в том, чтобы исследовать вопрос о том, как трудные времена создавали величайшее культурное наследие мира и нашей страны. Это необходимо, чтобы подчеркнуть и выделить произведения, связанные с Донбассом, Луганском, Крымом, новыми территориями и, конечно, специальной военной операцией.

Совместно с обществом «Знание» планируется запустить цикл видеолекций, а также в партнерстве с министерством культуры России и правительством Нижегородской области провести интеграцию с сессиями в «Горький Fest» и «Горький+». Это могут быть и образовательные сессии в рамках книжных фестивалей «Читающая Россия», и специально разработанная образовательная программа в рамках направления «Литературное творчество» с образовательным центром «Сириус» в Сочи.

Другой проект, литературный разбор современных авторов «Что хотел сказать автор?». Развитие культурной просвещенности и вкуса требует читать и слушать все: и хорошее, и плохое. Но за современной подачей и форматом могут скрываться как сильные смыслы, так и «пустышки». Помогут разобраться в этом авторитетные преподаватели и признанные литераторы. Такие оффлайн-мероприятия с ведущим — модератором, приглашенными гостями, лидерами общественного мнения, экспертами и зрителями будут записываться, а затем монтироваться в интернет-шоу и публиковаться на Rutube и VK.

Задумали учредители фонда и собственную премию «Горький» и сделать ее аналогом Пулитцеровской премии, то есть ее могут получить исключительно граждане страны за произведения и деятельность, которые отражают и освещают реалии страны, ее жизни, событий, их влияние и важность. Уникальная особенность премии — беззаявительный характер: организаторы осуществляют мониторинг работ, таким образом, награждены могут быть и те авторы, которые не ищут признания.

Память о классике

Ежегодно в рамках Национального проекта «Культура» в приложении и веб-версии «Артефакт» публикуется несколько десятков мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности для российских музеев. С помощью мобильного приложения посетители музеев могут узнать историю создания экспонатов и интересные факты о них, прослушать аудиогид и рассмотреть предметы с разных ракурсов, что не всегда возможно в залах музеев. Также «Артефакт» позволяет увидеть и изучить коллекции музеев, расположенных в разных уголках России, не выходя из дома. И таких работающих электронных гидов насчитывается более семи сотен.

На платформе мультимедиа-гида «Артефакт» сегодня пока только одна выставка о Максиме Горьком — в Нижегородском художественном музее. Фонд вместе с экспертами и сотрудниками музеев расскажет и о других ценных экспонатах, связанных с Максимом Горьким, планируется запись новых аудиогидов по Музею-квартире Горького на Малой Никитской (особняк Рябушинского), музею Горького и Шаляпина в Казани, а также по Государственному музею Горького в Нижнем Новгороде.

В память о великом писателе фонд Горького планирует создавать и новый контент по его произведениям. Это будет и документальный фильм, посвященный жизни и творчеству Максима Горького. По мотивам рассказа Максима Горького или основанный на реальных событиях воспоминаниям потомков будет снят и полнометражный художественный фильм. Идея может быть в представлении разницы в ценностях Горького как символа своей эпохи и молодого поколения. Горький оказывается в современной России и через юмор, драму и анализ житейских ситуаций современности дает определение того, что действительно важно в жизни и останется важным навсегда, а что всего лишь веяние времени, которое будет забыто.

Для телевизионного просмотра фильм будет расширен до сериальной версии. Идея — история эмиграции писателя за границу после участия Горького в Октябрьской революции и доверенного общения с Лениным. Именно Ленин рекомендовал Горькому отправиться в эмиграцию с целью лечения, в то же время за 18 лет вынужденной жизни на чужбине он приезжал в СССР по приглашению Сталина.

Театр и Горький

Российские театральные режиссеры предпочитают ставить других классиков русской литературы — Чехова, Островского, Гоголя… Один из главных писателей XX века представлен сегодня в театре слабо. Идея проекта «Горький смотр» заключается в отборе студентов-режиссеров и студенческих театральных трупп с готовыми спектаклями по произведениям Горького и организация для лучших из них всероссийских гастролей. Для отбора лучших практик фонд намерен привлекать преподавателей ведущих театральных вузов России: ГИТИС, школу-студию МХАТ, Ассоциацию национальных театров России.

Кроме этого, фонд возьмется за организацию гастролей и творческих вечеров в российских регионах. Там сегодня не хватает разнообразия и репертуара для культурного досуга, в том числе мероприятий, доступных для молодежи по Пушкинской карте. Задача — расширить репертуар театров за счет гастролей и творческих вечеров, посвященных произведениям классика. Примером может стать моноспектакль Авангарда Леонтьева по повести «Детство». Это автобиографическая повесть Горького о ранних годах его жизни.

Не забыли учредители фонда о грандах и конкурсах. Родители до сих пор воспитывают детей на мультиках и книгах советского наследия. Современных детских писателей и литературы с традиционными ценностями и моралью недостаточно не только в России, но и во всем мире. Фонд предлагает премии и гранты, экспертами в которых выступят мультипликаторы, анимационные студии и крупнейшие книжные издатели, а за финальный выбор проголосуют сами дети.

Также планируется проведение конкурса «Классики среди нас». Россия ценит тех, кто трудится руками и занят настоящим делом. Многие русские классики, которые сегодня формируют основу литературной гордости России, принадлежали к профессиям, которые необходимы стране. По итогу работы профессиональной конкурсной комиссией будут отобраны лучшие рассказы, которые затем соберут в сборник и издадут.

В мировом масштабе

Максима Горького очень скоро услышат по-новому во всем мире. Фонд задумал проведение фестивалей в дружественных странах, а также их финансовую поддержку с вручением премии Горького по художественной литературе и литературному переводу. Там будет и концертная программа, и литературные чтения, кино, балет… — в программу фестиваля смогут войти лучшие представители российской культуры.

Уже сегодня при поддержке руководства министерства иностранных дел и Россотрудничества достигнута договоренность о проведении в ближайшее время на площадках Русских домов и Российских центров науки и культуры в Индии, Китае, Аргентине, Вьетнаме, Японии, Белоруссии, Таджикистане, Италии и Германии просветительских онлайн-лекций, посвященных творчеству Максима Горького для иностранных граждан, интересующихся русской культурой, и наших соотечественников, проживающих за рубежом.

Год назад на территории российской дипмиссии в Пекине был открыт памятник «Диалог Максима Горького и Лу Синя». Лу Синь одним из первых начал переводы произведений русской литературы на китайский язык и привил миллионам жителей КНР любовь к российской культуре. По аналогии фонд инициирует открытие общественных пространств в других дружественных странах.

По словам Тимофея Пешкова, фонд начал с малого, с лекций в ведущих вузах страны. Помимо МГИМО, цикл «Неизвестный Горький» в ближайшее время стартует в РУДН им. Патриса Лумумбы, РАНХиГС, Высшей школе экономики, интерес к лекциям проявил Крымский федеральный университет. Также фонд ведет переговоры о запуске онлайн-лекций в дружественных странах, таких как Вьетнам, Аргентина и Индия. Говоря о самом фонде, праправнук великого писателя отметил, что хочет, чтобы «фонд стал семейным, чтобы и дальше наследники Максима Горького продолжали им заниматься, делали что-то доброе, светлое, вечное».