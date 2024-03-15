Группа «Кино» перезаписала культовый альбом Цоя

Рок-группа «Кино» перезаписала культовый альбом «Это не любовь», сохранив оригинальные дорожки с голосом солиста Виктора Цоя. Об этом пишет kp.ru.

«Обычно возвращаться и перезаписывать старый материал – это очень неблагодарное занятие. У аудитории уже есть с ним эмоциональная связь, и любое вмешательство в нее ощущается как подделка. Но «Кино» тут находится в уникальном положении: между качеством песен и качеством их оригинальной записи – огромная пропасть», — заявил сын рокера Александр Цой.

Он отметил, что фанатам группы приходилось ограничиваться столь бедным звучанием песен и достраивать их до совершенной формы у себя в голове. По мнению Александра Цоя, новая версия альбома получилась лучше прежней, так как артистам удалось исправить огрехи некачественной записи звука, сохранив при этом оригинальный вокал Виктора Цоя.

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