Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа «Кино» перезаписала культовый альбом Цоя

Группа «Кино» и сын Виктора Цоя перезаписали альбом «Это не любовь»

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Рок-группа «Кино» перезаписала культовый альбом «Это не любовь», сохранив оригинальные дорожки с голосом солиста Виктора Цоя. Об этом пишет kp.ru.

«Обычно возвращаться и перезаписывать старый материал – это очень неблагодарное занятие. У аудитории уже есть с ним эмоциональная связь, и любое вмешательство в нее ощущается как подделка. Но «Кино» тут находится в уникальном положении: между качеством песен и качеством их оригинальной записи – огромная пропасть», — заявил сын рокера Александр Цой.

Он отметил, что фанатам группы приходилось ограничиваться столь бедным звучанием песен и достраивать их до совершенной формы у себя в голове. По мнению Александра Цоя, новая версия альбома получилась лучше прежней, так как артистам удалось исправить огрехи некачественной записи звука, сохранив при этом оригинальный вокал Виктора Цоя.

Ранее Федор Добронравов отменил спектакли на год вперед после тяжелой операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами