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Алена Яковлева о молодом любовнике: «Это прекрасно»

Актриса Яковлева заявила, что столкнулась с осуждением из-за молодого любовника
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Алена Яковлева призналась в интервью Давиду Виннеру, что столкнулась с хейтом и осуждением из-за молодого любовника.

63-летняя Яковлева встречалась с мужчиной, который на 27 лет младше нее. Сама актриса не видит ничего осудительного в своем романе.

«А что я плохого делаю? Я кого-то отбираю или что? Я никому плохого не делаю. Я делаю только хорошее себе и людям. Что ж плохого? По-моему, это все прекрасно», — поделилась артистка.

Яковлева призналась, что рассказывает о своей личной жизни не с целью пиара. Актриса назвала себя «болтушкой», которая любит поговорить о своих романах.
«Все равно все все узнают, сейчас век интернета. И обязательно что-нибудь раскопают», — рассказала актриса.

Алена Яковлева получила звание народной артистки России в 2008 году. Она дебютировала в кино в 1988 году в картине «Филиал». В фильмографии артистки более 120 работ. Она снималась в таких проектах, как «Склифосовский», «Кадетство», «Женский доктор». С 1985 года Яковлева входит в труппу Московского академического театра сатиры.

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