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Морозов поменял зубы за 2 млн рублей: «Чтобы 18-летним нравиться»

Юморист Морозов заявил, что поменял все зубы ради молодых любовниц
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morozov_artist/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Юморист Александр Морозов рассказал в шоу «Ты не поверишь!», что сделал делал блефаропластику и зубы ради молодых возлюбленных.

По словам Морозова, замена зубов обошлась ему примерно в 2-3 миллиона рублей.

«У меня по знакомству делали. Чтобы 18-летним нравиться», — поделился артист.

В 2019 году Морозову сделали операцию шунтирование желудка с одним анастомозом. Через несколько лет после хирургического вмешательства артист похудел на 80 кг.

В апреле 2024 года Морозов признался, что прибегал к «уколам стройности». Юморист объяснил, что ему было необходимо срочно похудеть на десять килограммов за неделю для операции.

В мае 2024-го комик рассказал, что потратил огромное количество денег на наркотики. Морозов объяснил, что общую сумму его трат можно сопоставить с ценами на несколько квартир в центре Москвы.

Морозов рассказал, что начал употреблять наркотики в дошкольном возрасте. Комик отметил, что пробовал большое количество различных запрещенных веществ за свою жизнь.

Ранее Айзу госпитализировали на Бали.

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