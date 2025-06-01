Айзу госпитализировали на Бали

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в больнице.

Айза опубликовала фото на больничной койке. Видно, что на руке бизнесвумен находится катетер.

«Вот это поворот. Давно я не была в госпитале», — поделилась блогерша.

Айза не уточнила подробности госпитализации. 30 мая она сообщала об отравлении. По словам блогерши, у нее нашли кишечную бактерию. Она рассказала, что ее тошнило в массажном салоне.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. В марте 2023 года бизнесвумен вложила два миллиона рублей в дом на острове в Индонезии. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок. Айза планирует сдавать помещение в аренду.

Ранее Айза объявила перезапуск салона красоты.