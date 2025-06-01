Анфиса Чехова лечилась мочой возлюбленного

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в шоу «Ты не поверишь!», что ее бывший возлюбленный злоупотреблял уринотерапией.

По словам Чеховой, мужчина часто кипятил на плите свою урину. Когда у телеведущей пропал голос, возлюбленный предлагал ей свои методы лечения. Знаменитость уточнила, что отказалась пить мочу из-за брезгливости.

«Но он мне делал компрессы, и у меня восстановился голос, как ни странно. Так что можете это написать большими буквами: «Анфиса Чехова делала компрессы из урины», — поделилась телеведущая.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».

В мае 2025 года Чехова раскрыла, что завела роман с актером и продюсером Александром Златопольским.

«Могу сказать, что я выбираю максимально порядочных, даже чересчур порядочных мужчин. И плохие парни меня совершенно не привлекают уже на физиологическом уровне», — рассказала Чехова.

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