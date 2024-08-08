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Анфиса Чехова рассказала, как достигла «оргазма сердца»

Телеведущая Анфиса Чехова испытала «оргазм сердца» через йогу

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achekhova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Анфиса Чехова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что испытала «оргазм сердца», когда прошла практику по активации кундалини на Бали.

Активация кундалини – это эзотерическая практика из йоги, цель которой заключается в «пробуждении» внутренней энергии. Чехова считает, что подобная активность может лечить болезни, помогать выпускать подавленные эмоции и натолкнуть на переосмысление жизни.

Чехова отметила, что именно на Бали испытала свой «оргазм сердца». По словам знаменитости, после практики она будто очнулась после долгого и тревожного сна.

«Это такое незабываемое ощущение, когда тебе кажется, что у любви нет начала и конца и нет определенных объектов, из нее соткано все живое, и ты одна из капель в океане этой любви. В этом состоянии было совершенно непонятно, зачем мы, люди, выдумываем свои проблемы и трудности, если в этом мире абсолютно все создано для нашего счастья», — поделилась артистка.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».

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