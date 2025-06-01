В «Интервидении» выступят участники из Казахстана

В Казахстане заявили, что у них ведется отбор на участие в «Интервидении»

Представители комитета культуры Министерства культуры и информации Казахстана заявили в беседе с ТАСС, что страна собирается выступить в международном конкурсе «Интервидение».

Представители комитета рассказали, что на данный момент ведется отбор участников в «Интервидении». До конца июня в Казахстане решат, кто отправиться представлять страну в конкурсе. Рассматриваются несколько претендентов из числа молодых казахстанских исполнителей, проявивших себя на национальных и международных площадках.

«Точное количество заявок уточняется, но интерес к конкурсу среди представителей музыкальной индустрии имеется», — отметили в комитете.

По словам представителей комитета, выбор языка для исполнения будет зависеть от выбранного произведения и стратегии выступления. Артисты могут выступить на казахском, русском или английском языках либо их комбинации.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman, а Белоруссию — артистка Анастасия Кравченко.

Ранее Жасмин захотела участвовать в «Интервидении».