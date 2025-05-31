Солиста российской дэткор-группы задержали в Москве вместе с командой

Mash: музыканта Шиколая и его команду задержали во время съемок клипа в Москве

Российского музыканта, основателя дэткор-группы Slaughter to Prevail, Александра Шиколая, более известного как Alex Terrible, и его команду задержали во время съемок клипа в Москве, сообщает Mash со ссылкой на ближнее окружение исполнителя.

Slaughter to Prevail — российская дэткор-группа, которую основал Alex Terrible вместе с гитаристом Джеком Симмонсом в 2014 году в Екатеринбурге. Как отмечает Telegram-канал, коллектив участвовал в нескольких крупных турах по США. Группа базируется во Флориде, по этой причине Шиколаю приходится переезжать из России в США и обратно. Через неделю у Slaughter to Prevail запланировано выступление за океаном.

Летом 2023 года блогера и рэпера Егора Шипа (Егора Кораблина) задержали в Москве во время съемок блога у здания МГУ. Артиста поместили в изолятор временного содержания. У него забрали все средства связи, и не было возможности с ним связаться. Представители артиста не знали о причине его задержания.

Ранее Alex Terrible дебютировал в кулачных боях.