«Колобихина корова»: Алена Бабенко вспомнила о смешном прозвище от бабушки

Актриса Бабенко рассказала, что в детстве любила гулять по помойкам и гаражам

Актриса театра и кино Алена Бабенко в гостях на шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» вспомнила о своем смешном прозвище от бабушки. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба канала ТВ-3.

По словам Бабенко, ее детство прошло в Кемерово и она любила пропадать на улице. Однако училась хорошо — делала уроки побыстрее и хорошо, чтобы пускали гулять.

«Моя бабушка, кстати, называла меня «колобихина корова». Эта та корова, которая отстает от стада коров и ходит где-то, гуляет, ее не загнать домой. Вот это была я. Помойки, гаражи — это мое», — вспоминает Бабенко.

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