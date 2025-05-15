Бурунов вышел в свет в футболке «скуфа»: «Я не знаю, что это такое»

Актер Сергей Бурунов пошутил над своей футболкой «Скуфъ» на премьере киноверсии спектакля МХТ «Жил. Был. Дом.». Об этом сообщает NEWS.ru.

«Я не знаю, что это такое. Мне подарили. Сказали, что очень актуально», — отметил артист.

После просьб снять футболку Бурунов уверил, что знает значение слова «скуф».

«Пусть забавляются», — заявил актер.

Скуф — это обидное прозвище для мужчин старше 30 лет, которые не следят за своим внешним видом и придерживаются консервативных взглядов. В мемах таких людей показывают с лишним весом, пивным животом и залысинами.

В ноябре 2024 года Сергей Бурунов признался, что сбросил 14 кг после расставания с девушкой. По словам артиста, разрыв с возлюбленной спровоцировал его сесть на диету. Актер не стал раскрывать имя бывшей девушки.

Сергей Бурунов не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной и другими. Сам Бурунов никак не комментирует свою личную жизнь.

Ранее Сергей Бурунов признался, что мечтает о здоровой семье.