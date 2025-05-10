Пермские «соленые уши» станут брендом

Пермское региональное отделение «Союза театральных деятелей Российской Федерации» зарегистрирует товарный знак «Соленые уши». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Бренд намерены использовать для организации и проведения лекций, тренингов и культурных мероприятий, а также для создания выставок и галерей искусства.

Пермское отделение СТД РФ мониторит и поддерживает театральную сферу Прикамья, располагается в местном Доме актера.

С 2011 года пермским реготделением руководит Анатолий Пичкалев.

Выражение «пермяк — соленые уши» получило распространение в XV веке — люди, работавшие здесь в соляной промышленности, имели большие красные уши, потому что частички соли разъедали их.

Накануне стало известно, что телеведущая и актриса Юлия Высоцкая заработала почти 300 миллионов рублей на собственном бренде «Едим дома». Высоцкая является учредителем компаний ООО «Студия Едим Дома» и ООО «Едимдома.ру». За 2024 год первая фирма принесла артистке доход 182,9 миллиона рублей с прибылью в 26,6 миллиона. А вторая заработала 113,4 миллиона рублей дохода с чистой прибылью в 6,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Анне Нетребко может грозить до года тюрьмы.