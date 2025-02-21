В Бейруте показали фильм о гонениях на православных христиан

Фильм Кустурицы о гонениях на православных показали в Русском доме в Бейруте

Фильм сербского режиссера Эмиля Кустурицы о гонениях на православных христиан показали в Русском доме в Бейруте. Об этом сообщает ТАСС.

Фильм «Люди Христовы. Наше время» рассказывает о жестокой политике Киева по отношению к канонической Украинской православной церкви, а именно о рейдерских захватах церквей, а также о принуждении к переходу в ПЦУ.

«Массовые гонения на прихожан и священнослужителей не прекращаются. УПЦ, которая окормляет крупнейшую конфессию страны, балансирует на грани юридического запрета. На все это на Западе закрывают глаза, выставляя украинские драконовские порядки чуть ли не эталоном европейских ценностей и прав человека», — заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков, который присутствовал на премьере.

Председатель Православного совета Ливана Роберт Абъяд высоко оценил картину Кустурицы, назвав фильм шедевром документального кино.

В январе 2025 года представители Православной церкви Украины (ПЦУ) осквернили Богослужебные указания с последованиями служб и молитвами в сельском туалете переведенного из Украинской православной церкви Троицкого храма.

Ранее сторонники ПЦУ захватили собор УПЦ в Черкассах.