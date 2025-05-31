«Мне может стать плохо»: Максим Фадеев рассказал о неожиданной фобии

Продюсер Максим Фадеев на «Шоу Воли» рассказал о своей неожиданной фобии. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Не дававший концертов шесть лет Фадеев скоро выступит в Парке Горького. Перед шоу он признался, что страдает агорафобией — боязнью открытых пространств и скопления людей.

Даже в студии, продолжил продюсер, ему приходится сидеть с учащенным пульсом.

«На концертах мне специально выставляют свет, чтобы я не видел людей в зале. Если я увижу зрителей, мне может стать плохо, я забуду слова, могу запаниковать», — сказал он.

Фадеев добавил, что когда ему становится немного легче, он просит людей в зале зажечь огоньки, чтобы увидеть, сколько зрителей пришло.

Накануне Фадеев заявил, что поклонники просят его опубликовать минусы выпущенных им патриотических песен.

По словам Фадеева, фанаты хотят петь его композиции в детских садах, школах и на городских мероприятиях. В связи с этим продюсер пожелал выпустить мини-альбом с инструментальными версиями таких патриотических песен, как «Журавли», «Тише», «Обязательно вернусь», «Время мужчин», «Родина-мать», «Скажите детям», «Ты все равно жив».

Ранее Максим Фадеев зарегистрировал бренд «Глюкоза» на фоне вражды с певицей.