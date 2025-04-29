Музыку продюсера группы SEREBRO хотят петь в детских садах

Продюсер Фадеев заявил, что его патриотические песни хотят петь в детских садах

Продюсер Максим Фадеев заявил в Telegram-канале, что поклонники просят его опубликовать минусы выпущенных им патриотических песен.

По словам Фадеева, фанаты хотят петь его композиции в детских садах, школах и на городских мероприятиях. В связи с этим продюсер пожелал выпустить мини-альбом с инструментальными версиями таких патриотических песен, как «Журавли», «Тише», «Обязательно вернусь», «Время мужчин», «Родина-мать», «Скажите детям», «Ты все равно жив».

28 апреля Фадеев сообщил, что написал музыку к молитве «Отче наш». Он поделился роликом, в котором композицию исполняют в храме. Продюсер попросил поклонников отправлять ему подобные видео с его произведением. По словам Фадеева, он также закончил «Херувимскую». Композицию исполнит хор Сретенского монастыря.

18 мая 2024 года Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди. Первая занимается написанием песен, Ди окончила училище имени Гнесиных, а Айя несколько лет назад принимала участие в детском «Голосе».

Ранее звезда «Глухаря» рассказал, как прививает детям патриотизм.