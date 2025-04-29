Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Музыку продюсера группы SEREBRO хотят петь в детских садах

Продюсер Фадеев заявил, что его патриотические песни хотят петь в детских садах
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Максим Фадеев заявил в Telegram-канале, что поклонники просят его опубликовать минусы выпущенных им патриотических песен.

По словам Фадеева, фанаты хотят петь его композиции в детских садах, школах и на городских мероприятиях. В связи с этим продюсер пожелал выпустить мини-альбом с инструментальными версиями таких патриотических песен, как «Журавли», «Тише», «Обязательно вернусь», «Время мужчин», «Родина-мать», «Скажите детям», «Ты все равно жив».

28 апреля Фадеев сообщил, что написал музыку к молитве «Отче наш». Он поделился роликом, в котором композицию исполняют в храме. Продюсер попросил поклонников отправлять ему подобные видео с его произведением. По словам Фадеева, он также закончил «Херувимскую». Композицию исполнит хор Сретенского монастыря.

18 мая 2024 года Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди. Первая занимается написанием песен, Ди окончила училище имени Гнесиных, а Айя несколько лет назад принимала участие в детском «Голосе».

Ранее звезда «Глухаря» рассказал, как прививает детям патриотизм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами