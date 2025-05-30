Уехавший из России комик рассказал о задержании в израильском аэропорту

Комик Оганисян заявил, что его спрашивали про друзей из Израиля на допросе в стране

Стендап-комик Гарик Оганисян в YouTube-проекте «Че там у евреев?» поделился подробностями задержания в аэропорту Израиля.

Оганисян заявил, что во время допроса его спрашивали о посещении определенных стран Ближнего Востока. Комика также попросили раскрыть имена друзей, живущих в Израиле. Юморист признался, что назвал телеведущего Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом).

По словам Оганисяна, он был готов, что его не пустят в Израиль. Как отметил артист, это его не первое задержание в израильском аэропорту. Комик выразил надежду на то, что при последующих визитах в страну этого не произойдет.

Впервые Оганисян рассказал о своем последнем задержании в Израиле 27 мая.

«Не поверите, меня опять отправили в комнату для проверки в аэропорту Израиля (этот загончик уже как дом родной), но в этот раз держали всего 2 часа, даже улыбались при допросе. Таким темпом когда-нибудь сразу пройду», — рассказал комик.

Оганисян уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. На данный момент он проживает в Армении. Артист проводит туры и выступает за рубежом.

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