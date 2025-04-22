Стала известна реакция китайцев на «Пророка» с Юрой Борисовым

Режиссер Феликс Умаров рассказал о реакции китайцев на его фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Его цитирует ТАСС.

Картину представили в конкурсной программе 15-го Пекинского международного кинофестиваля в секции «Фокус на будущее». По словам Умарова, встреча со зрителями и просмотр прошли очень вдохновляюще.

«Оказывается, в Китае известны стихотворения Пушкина, и его считают важным мировым поэтом. Его переведенные на китайский язык стихи учат в школах. И зрители очень тепло встретили нашу картину», — говорит режиссер.

Пекинцев, продолжил он, тронула кинолента, и он услышал много теплых слов в поддержку фильма и «необычного жанра» «Пророка».

В секции «Фокус на будущее» собраны первые и вторые полнометражные фильмы режиссеров со всего мира. В 2025 году отбор прошли 15 картин, а всего в эту секцию прислали более чем 500 фильмов почти из 90 стран мира.

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