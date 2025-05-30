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Шнуров может получить штраф за мат на концерте

Адвокат Сергей Жорин: Шнурову может грозить штраф за мат на концерте
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Пресс-служба HiFi-стриминга Звук

Адвокат Сергей Жорин рассказал в беседе с порталом «Страсти», что Сергею Шнурову может грозить штраф за использование мата во время выступления в Новосибирске.

По словам Жорина, за публичное исполнение произведений с обсценной лексикой могут дать штраф: для граждан — от 2000 до 2500 рублей; для должностных лиц — от 4000 до 5000 рублей; для юридических лиц — от 40000 до 50000 рублей.

Адвокат добавил, что использование мата может быть также квалифицировано как мелкое хулиганство. В таком случае закон предусматривает наказание в виде административного ареста до 15 суток и штрафа от 500 до 1000 рублей.

«В настоящее время в Госдуме рассматриваются предложения об ужесточении наказания за использование ненормативной лексики в общественных местах и на массовых мероприятиях. Предлагается увеличить штрафы до 10000 рублей для физических лиц и до 700000 рублей для организаторов мероприятий», — поделился Жорин.

Ранее Расторгуев заработал несколько десятков миллионов рублей на продюсерском центре.

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