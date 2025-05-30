Расторгуев заработал несколько десятков миллионов рублей на продюсерском центре

Продюсерский центр лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева получил выручку 30,9 миллиона рублей за 2024 год. Об этом сообщает издание «Страсти».

Издание отметило, что чистая прибыль фирмы за 2024 год составила 14,8 миллиона рублей. При этом в 2023-м компания находилась в убытке на 1,7 миллиона рублей.

По данным «Страстей», в 2024-м коллекторская компания подала иск на продюсерский центр Расторгуева. С компании требовали 14,5 миллиона рублей. Подробности не уточняются. Суд прекратил производство по делу.

Расторгуев организовал ООО «ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ НИКОЛАЯ РАСТОРГУЕВА» в 2007 году. Фирма занимается производством видеоконтента и телевизионных программ.

В марте издание «Абзац» сообщило, что бытовой райдер группы «Любэ» и ее лидера Николая Расторгуева обходится в 150 тыс. рублей, певец просит предоставить ему здоровое питание — кефир, овсяные хлопья, йогурты, сахарозаменитель, овощи и фрукты, а также бутылку виски.

Стоимость их выступления варьируется в зависимости от места проведения, даты, статуса заказчика и количества гостей, гонорар может составлять от 5 до 8 млн рублей за час. Помимо этого, еще порядка 700 тыс. рублей придется заложить на аренду звукового оборудования.

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