Логинов напомнил митрополиту о «Счастливы вместе» после фразы о «Симпсонах»

Актер Виктор Логинов в беседе с изданием «Подъем» заявил, что сериал «Счастливы вместе» имеет параллели с американским мультфильмом «Симпсоны».

Логинов сделал это в рамках комментирования речи екатеринбургского митрополита Евгения. Священнослужитель пожаловался на отсутствие в российских проектах образа счастливой взрослой семьи. Он заявил, что Россия не может похвастаться такими известными сериалами и мультфильмами, в отличие от Америки. Он привел в пример сериал «Симпсоны», который идет уже 36 лет.

Логинов отметил, что не может назвать «Счастливы вместе» российским ответом «Симпсонам». Однако, по мнению актера, Букины – это та семья, которая часто попадает в неурядицы и конфликтные ситуации, но всегда остается и переживает их вместе. Артист отметил, что проект до сих пор продолжается. Как заявил актер, не стоит говорить, что в российском кино нет образов полноценной семьи.

«Конечно, в популярных сериалах сейчас довольно много сюжетов о том, что появляются любовницы, любовники, какие-то параллельные связи, все это грязное белье перебирается, но вот в семье Букиных такого нет. Они бывают довольно критичны по отношению друг к другу и к себе тоже, но тем не менее то, что отличает эту семью от всех остальных семей, — это что они вместе и они счастливы», — заявил актер.

Логинов назвал Букиных примером и образом полной счастливой семьи.

Ранее в Госдуме поддержали заявление РПЦ о «Симпсонах».