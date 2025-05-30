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«Смешарики – одиночки»: в Госдуме поддержали заявление РПЦ о «Симпсонах»

Депутат Драпеко согласилась с позицией РПЦ относительно мультсериала «Симпсоны»
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20th Television

Мультсериал «Симпсоны» действительно демонстрирует зрителям пример крепкой семьи, в отличие от популярных российских мультфильмов. Конкурировать с ним может разве что мультфильм «Простоквашино», где показывают семейные взаимоотношения, заявила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Так депутат прокомментировала заявление митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) о том, что в американском ситкоме «Симпсоны» показана многодетная «любящая и крепкая» семья, в то время как России пока не создали ничего похожего.

«Он правильно сказал, это действительно так. «Симпсоны» — семья, а наши «Смешарики» — каждый в своей избушке. Возможно, нам следует учесть это замечание и в мультфильмах тоже учитывать семейную тематику», — согласилась Драпеко.

В пример российским вариантам подобных мультфильмов она привела «Простоквашино», напомнив, что его персонажи – собака Шарик, кот Матроскин и мальчик Дядя Федор, а позднее и корова с теленком – собираются в своего рода дружный семейный круг.

«Такую претензию принимаем», — отметила парламентарий, добавив, что все-таки в России необходимо создавать больше мультфильмов, главные герои в которых – это дружные семьи, преодолевающие вместе невзгоды.

Напомним, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), выступая на женском форуме, подчеркнул, что отечественные мультфильмы при всех их достоинствах и поучительности в этом смысле не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи. В то же время «Симсоны», как пример дружной многодетной семьи, не сходят с экранов уже на протяжении 40 лет, подчеркнул он.

Ранее муфтий Башкирии раскрыл феномен предсказаний в мультсериале «Симпсоны».

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