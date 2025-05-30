«Ошибаются многие, не всех ловят»: в Госдуме оценили возвращение актера Ефремова к работе

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя возвращение Михаила Ефремова к работе после тюремного срока, заявил «Газете.Ru», что актер искупил свою вину и должен возобновить «нормальную жизнь». Он пожелал артисту творческих успехов и выразил надежду, что Ефремов не вернется к употреблению спиртного.

«В отличие от многих других сбежавших актеров, Ефремов после совершения тяжкого преступления наказание отбыл. И я принципиальный сторонник того, что человек, который отбыл наказание, то есть искупил свою вину, понеся такое тяжелое наказание — все, но не надо человека добивать. Нам же нужно не пожизненно наказать человека, а сделать так, чтобы он, осознав свою вину, вернулся к нормальной жизни. Ошибаются многие, не всех ловят, кстати. Поэтому то, что он возвращается к нормальной жизни, надеюсь, более не отравленный изрядным количества алкоголя, я очень рад. Я искренне желаю Ефремову Михаилу творческих успехов и чувствовать себя актером, русским актером, который совершил ошибку, но он честно свою вину искупил», — сказал Милонов.

30 мая Telegram-канал Mash сообщил, что актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии, планирует вернуться к съемкам и сыграть главную роль в фильме. Отмечается, что он подписал контракт на сумму 13 млн рублей и уже получил депозит в размере около четырех млн рублей. По данным канала, съемки начнутся в августе 2025 года в Белоруссии, а до этого времени Ефремову нужно «встать на ноги».

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО, уже 9 апреля он освободился из колонии. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года — пьяный артист за рулем своего внедорожника вылетел на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы.

Ранее депутат Драпеко заявила, что Ефремову надо работать, чтобы восстановить личность.