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В Госдуме порадовались за первую роль «замечательного артиста» Ефремова после тюрьмы

Депутат Драпеко считает, что Ефремову надо работать, чтобы восстановить личность
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Алексей Майшев/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила «Газете.Ru», что рада за актера Михаила Ефремова, который заключил контракт на участие в съемках нового фильма вскоре после выхода из тюрьмы. По словам депутата, он «замечательный артист», а работа поможет восстановить ему свою личность.

«Я очень рада за Ефремова. Он замечательный артист, я с ним снималась даже в фильме. Он получил заслуженное наказание за то, что он совершил. И на сегодняшний день, я думаю, ему нужно вернуться к работе для того, чтобы восстановить свою личность», — сказала она.

30 мая Telegram-канал Mash сообщил, что актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии, планирует вернуться к съемкам и сыграть главную роль в фильме. Отмечается, что он подписал контракт на сумму 13 млн рублей и уже получил депозит в размере около четырех млн рублей. По данным канала, съемки начнутся в августе 2025 года в Белоруссии, а до этого времени Ефремову нужно «встать на ноги».

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. 9 апреля он освободился из Белгородской колонии.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года — пьяный артист за рулем своего внедорожника вылетел на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы.

Ранее актер Кучера высказался об аварии с Ефремовым.

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