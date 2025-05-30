В Госдуме порадовались за первую роль «замечательного артиста» Ефремова после тюрьмы

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила «Газете.Ru», что рада за актера Михаила Ефремова, который заключил контракт на участие в съемках нового фильма вскоре после выхода из тюрьмы. По словам депутата, он «замечательный артист», а работа поможет восстановить ему свою личность.

«Я очень рада за Ефремова. Он замечательный артист, я с ним снималась даже в фильме. Он получил заслуженное наказание за то, что он совершил. И на сегодняшний день, я думаю, ему нужно вернуться к работе для того, чтобы восстановить свою личность», — сказала она.

30 мая Telegram-канал Mash сообщил, что актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии, планирует вернуться к съемкам и сыграть главную роль в фильме. Отмечается, что он подписал контракт на сумму 13 млн рублей и уже получил депозит в размере около четырех млн рублей. По данным канала, съемки начнутся в августе 2025 года в Белоруссии, а до этого времени Ефремову нужно «встать на ноги».

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. 9 апреля он освободился из Белгородской колонии.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года — пьяный артист за рулем своего внедорожника вылетел на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы.

Ранее актер Кучера высказался об аварии с Ефремовым.