Сын Жванецкого рассказал о главном уроке отца

Сын Жванецкого Дмитрий заявил, что отец учил его не врать

Сын писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий признался в беседе с порталом «Страсти», что постоянно вспоминает отца и его наставления.

Жванецкий-младший отметил, что уроки отца ведут его всю жизнь. По словам сына сатирика, отец научил его ни при каких обстоятельствах не врать, всегда первым извиняться и брать на себя ответственность. Мужчина отметил, что старается применять эти наставления как в личной жизни, так и на работе.

Сын сатирика также прокомментировал фильм-концерт «Жванецкий». Он назвал проект очень важным для себя.

«Он имеет глубокий личный смысл, потому что через него продолжает жить наследие моего отца. Для меня важно, что его творчество до сих пор находит отклик, что его произведения остаются актуальными и любимыми», — поделился Жванецкий-младший.

Писателя — сатирика Михаила Жванецкого не стало после борьбы с онкологическим заболеванием 6 ноября 2020 года. Ему было 86 лет. У артиста остались шестеро детей, в том числе внебрачных.

Фильм-концерт «Жванецкий» вышел в широкий прокат 15 мая. В нем приняли участие Юрий Стоянов, Кристина Бабушкина, Нонна Гришаева.

Ранее звезда «Сватов» назвала преемника Михаила Жванецкого.