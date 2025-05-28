«Алкоголизм — это болезнь»: актер Кучера высказался об аварии с Ефремовым

Михаил Ефремов совершил дорожно-транспортное происшествие будучи больным, заявил aif.ru актер Оскар Кучера.

«Миша был болен. Я не знаю, вылечился он сейчас от этой болезни или нет, но алкоголизм — это болезнь. И будучи больным, он совершил преступление. И никто не говорит, что он этого не сделал. Дико жалко того человека. Его детей, жену. Это не обсуждается даже. Это боль. Но за это клеймить человека на всю жизнь... Я думаю, даже родственники, наверное, Мишу простили, потому что Миша искренне раскаялся», — сказал Кучера.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова.