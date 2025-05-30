Сестра Катерины Ковальчук раскрыла, как относится к Гарику Харламову

Заслуженная артистка России Анна Ковальчук раскрыла в беседе со «СтарХитом» свое отношение к зятю, юмористу Гарику Харламову.

«Я обожаю эту семью! Обожаю Катю и Гарика! <…> Я думаю, что со мной зрители согласятся, что эту семью невозможно не обожать», — заявила артистка.

По словам Ковальчук, она нечасто видится с четой Харламовых, но постоянно поддерживает связь по сети: они обмениваются смешными видеосообщениями, — а встречаются в жизни «по возможности».

Актриса Анна Ковальчук родилась в семье военнослужащего Леонида и директора школы Натальи Ковальчук. У нее есть единокровная сестра Екатерина, которая росла с отчимом и долго не знала о существовании родственницы. Жена Гарика Харламова узнала о сестре только в возрасте 16 лет, ей об этом сообщила мать, когда по ТВ шел сериал «Тайны следствия». Первая встреча сестер состоялась уже в 21-летнем возрасте Катерины Ковальчук.

Анна Ковальчук была у Катерины на свадьбе. 7 августа 2024 года знаменитость вышла замуж за Харламова, супруги организовали торжество в поместье Agalarov Estate.

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