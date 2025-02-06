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Вокалист «Uma2rman» о работе сторожем в морге: «Идеальная профессия»

Певец Кристовский признался, что стал философом после работы сторожем в морге
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Вокалист «Uma2rman», певец Владимир Кристовский признался на Rutube-шоу «Сама Меньшова», что сменил несколько профессий в своей жизни.

Кристовский пел и играл на гитаре в столовой после того, как перестал надеяться на свой успех в бизнесе. Певец также работал сторожем в морге.

«Это была потрясающая работа. Я уверен, что людям творческих профессий нужно это испытать», — заявил он.

По словам Кристовского, за 1,5 месяца работы в морге он «в какой-то мере стал философом». Эта работа, признался исполнитель, оставила сильное впечатление у него.

«[На этой работе] ты задумываешься обо всем, где-то перестаешь быть инфантильным. Когда ты видишь похожего на себя парня с маленьким разрезом от ножа, то это очень быстро приводит мозги в порядок», — поделился артист.

В том же интервью Кристовский рассказал, что после развода с женой Валерией Римской переехал в соседний дом. Он поселился по соседству от экс-супруги с новой возлюбленной. Артист признался, что принял это решение, поскольку хотел быть ближе к дочерям.

Ранее стало известно, что звезда «Ментовских войн» жил на чердаке и стирал в пруду после переезда в Москву.

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