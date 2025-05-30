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Джиган записал трек с 13-летней дочерью: «Это больше, чем просто песня»

Рэпер Джиган создал трек «Часть меня» в дуэте со старшей дочерью Ариелой
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iamgeegun/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Джиган опубликовал совместный трек «Часть меня» со своей старшей дочерью Ариелой. Об этом музыкант сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Джиган сопроводил композицию роликом, как родственники записывают трек в студии, а под конец видео они дают друг другу «пять».

«Наконец-то наступил момент, которого я так ждал. Наблюдая за успехами Ари, я, как ее папа, искренне радуюсь, как выросли ее вокальные данные», — написал рэпер.

По словам Джигана, ему приятно от того, что ребенок погружается в мир музыки и развивается в этом направлении. Он отметил, что несмотря на дуэт с отцом, 13-летняя Ариела не планирует становиться артисткой.

«Для нас это больше, чем просто песня. Это про семью, про наши чувства, про то, как важно быть вместе и поддерживать друг друга», — написал он.

Трек «Часть меня» вошел в «Семейный альбом», снятый ко Дню защиты детей. Его релиз состоялся 30 мая. В пластинке популярные артисты исполнили песни в дуэтах со своими детьми и внуками.

Старшая дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой Ариела представила свой первый хип-хоп-трек «К мечте» в 2023 году. Потом она выступила еще ряд композиций, а в 2024-м супруга Джигана Оксана Самойлова рассказывала, что девочка отказалась петь дальше из-за хейта. Бизнесвумен посоветовала всем, кто писал ее дочери оскорбительные комментарии, в следующий раз представить на ее месте своего ребенка.

Ранее стало известно, что дочь Заворотнюк обратилась к матери в годовщину со дня ее кончины.

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