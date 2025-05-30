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Дочь Заворотнюк обратилась к матери в годовщину: «Так хочется познакомить тебя с внуком»

Дочь Заворотнюк Анна призналась в годовщину кончины матери, что скучает по ней
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anna_zavorotnyuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна почтила память матери, опубликовав пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в годовщину со дня кончины артистки.

«Так хочется многое тебе рассказать, познакомить тебя с твоим внуком, услышать твой голос, смех. Ты несла столько радости и дарила столько тепла», — написала наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Заворотнюк заявила, что ей всегда будет не хватать матери. Она сопроводила публикацию архивной фотографией, на которой она запечатлена с актрисой, вероятно, напротив школы на 1 сентября. На снимке Анна прижимается к матери, одетая в белую блузку и черную юбку с белыми колготками, а мать обнимает девочку. На актрисе надето яркое платье с принтом в цветок, а также образ дополняют черные очки.

Также старшая дочь Заворотнюк опубликовала в Stories фотографию с поминок актрисы, где собралась семья после посещения Троекуровского кладбища. Родственники знаменитости арендовали зал с проектором, а на украшенный белыми цветами стол поставили портрет актрисы со свечой.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж.

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