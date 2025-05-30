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Жителя Алтая дважды оштрафовали за песни Oxxxymiron и Славы КПСС

Суд дважды оштрафовал жителя Алтая за размещение песен Oxxxymiron и Славы КПСС
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд в Алтайском крае дважды оштрафовал местного жителя за размещение в социальной сети «ВКонтакте» песен исполнителей Oxxxymiron (Мирон Федоров (признан в РФ иностранным агентом)) и Славы КПСС (Вячеслав Машнов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Из документов следует, что житель Алтая опубликовал песни «Колумбайн» (организация запрещена в России) и «Последний звонок». Композиции повествуют о нападении учащихся на школы.

Свою вину обвиняемый признал. Он объяснил свои действия тем, что ему понравились эти песни, но он не знал об их включении в федеральный список экстремистских материалов. Суд оштрафовал жителя региона на 1 тысячу рублей за каждое правонарушение.

В марте Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Вадима Мотылева, известного под псевдонимом Slimus, за размещение в открытом доступе шести песен, в которых упоминаются наркотические вещества. Исполнителя обвинили в пропаганде наркотических и психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, в интернете.

Ранее суд Петербурга запретил песню рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом).

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