Суд Петербурга запретил песню рэпера Noize MC

В Петербурге суд запретил доступ к песне Noize MC «Кооператив «Лебединое озеро»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга запретил песню «Кооператив «Лебединое озеро» рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иностранным агентом) к распространению в РФ. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, суд запретил доступ к композиции по двум ссылкам — на YouTube и официальном сайте исполнителя noizemc.com.

«Суждение эксперта... говорило о том, что в указанном материале могут содержаться признаки обоснования и оправдания необходимости враждебного, ненавистнического отношения к людям», .- добавила Лебедева.

Экспертиза показала, что в текстах песни могут содержаться высказывания, пропагандирующие насильственные изменения основ конституционного строя.

Кроме того, композиция наполнена нецензурной лексикой и формирует негативное отношение к органам государственной власти и Вооруженным силам России. По мнению экспертов, песня может навредить моральному и нравственному развитию детей.

В апреле сообщалось, что Noize MC собирается оспорить свою вину в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее российские музыкальные сервисы ограничили доступ к песням Noize MC.