На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

Актера из «Солнечного удара» похоронили через два месяца после смерти

Актера из «Солнечного удара» Владимира Алферова похоронили в Болгарии
close
Студия «Тритэ» Никиты Михалкова

Актера Владимира Алферова похоронили через 2,5 месяца после его смерти. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на невесту артиста Людмилу Щепеткову.

Алферова захоронили в городе Благоевград (Болгария). Невеста актера рассказала, что его не упокоили сразу из-за особенностей болгарского законодательства. Тело могли выдать только родственникам. Около двух месяцев девушка искала племянницу Алферова, которая подписала нужные документы.

«Его наконец-то предали земле как раз к его дню рождения, 29 мая ему исполнилось бы 59 лет», — рассказала Щепеткова.

Невеста Алферова отметила, что ей не сообщили причину смерти жениха, а также нахождение его имущества. Она считает, что в кончине актера может быть криминальный след.

Алферов занимал должность руководителя театра-студии «На Дворянской» и являлся автором, а также наставником проекта «Одесская Киноакадемия».

Среди известных фильмов, где артист играл, — «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Кроме того, Алферов появился в таких фильмах, как «Черные кошки», «Тайны темной комнаты» и многих других.

Ранее скончался актер, исполнивший роль куклы Чаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами