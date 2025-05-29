Актера из «Солнечного удара» похоронили через два месяца после смерти

Актера Владимира Алферова похоронили через 2,5 месяца после его смерти. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на невесту артиста Людмилу Щепеткову.

Алферова захоронили в городе Благоевград (Болгария). Невеста актера рассказала, что его не упокоили сразу из-за особенностей болгарского законодательства. Тело могли выдать только родственникам. Около двух месяцев девушка искала племянницу Алферова, которая подписала нужные документы.

«Его наконец-то предали земле как раз к его дню рождения, 29 мая ему исполнилось бы 59 лет», — рассказала Щепеткова.

Невеста Алферова отметила, что ей не сообщили причину смерти жениха, а также нахождение его имущества. Она считает, что в кончине актера может быть криминальный след.

Алферов занимал должность руководителя театра-студии «На Дворянской» и являлся автором, а также наставником проекта «Одесская Киноакадемия».

Среди известных фильмов, где артист играл, — «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Кроме того, Алферов появился в таких фильмах, как «Черные кошки», «Тайны темной комнаты» и многих других.

Ранее скончался актер, исполнивший роль куклы Чаки.