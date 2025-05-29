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Сергей Соседов рассказал о проблемах со здоровьем: «Очень неприятная штука»

Телеведущий Соседов заявил, что у него постоянное пониженное давление
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Пресс-служба НТВ

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с URA.RU пожаловался на проблемы со здоровьем.

Соседов рассказал, что испытывает постоянную слабость. У музыкального критика пониженное давление.

«Я буквально сейчас измерил: 100 на 60. Низкое давление — очень неприятная штука. И самое главное, что его ничем нельзя поднять. Когда падает давление общее, атмосферное, и артериальное опускается», — рассказал телеведущий.

Как отметил Соседов, врачи объяснили ему, что пониженное давление связано с его астеническим типом телосложения. По словам телеведущего, с этим нельзя ничего сделать. К примеру, знаменитости не помогают таблетки для повышения давления. Медики посоветовали телеведущему умеренно заниматься спортом, есть шоколад и соленую пищу.

В марте Сергей Соседов заявил, что 100 тысяч рублей хватит для комфортной жизни в Москве. Критик уточнил, что его расходы гораздо меньше. Он заявил, что может прожить на любую сумму, так как никогда не зацикливается на деньгах.

По словам телеведущего, основные траты у него уходят на еду. Обычно ему готовит мать, которая с ним живет.

Ранее звезду шоу «Импровизаторы» выписали из психиатрической больницы.

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