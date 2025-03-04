Сергей Соседов назвал сумму для комфортной жизни в Москве

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов заявил в беседе с URA.RU, что 100 тысяч рублей хватит для комфортной жизни в Москве.

Соседов уточнил, что его расходы гораздо меньше. Он заявил, что может прожить на любую сумму, так как никогда не зацикливается на деньгах. По словам телеведущего, основные траты у него уходят на еду. Обычно ему готовит мать, которая с ним живет. Для знаменитости важно, чтобы еда была вкусной.

По словам Соседова, он не часто пополняет гардероб. Телеведущий любит одежду высокого качества. Как отметил критик, он сильно переживает, когда любимая вещь изнашивается. С такой одеждой ему тяжело прощаться.

«Люблю красивые и яркие рубашки. Но у меня достаточно вещей, поэтому каждый месяц их не покупаю. Я ношу одежду долго. Могу одну вещь носить десятилетиями — и десять, и двадцать лет», — поделился критик.

Соседов добавил, что также регулярно оплачивает коммунальные платежи. По словам телеведущего, у него не так много уходит на проезд. Он предпочитает пользоваться такси или общественным транспортом. Критик признался, что обожает московское метро.

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