Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергей Соседов назвал сумму для комфортной жизни в Москве

Телеведущий Соседов: 100 тыс. рублей в месяц хватит для комфортной жизни в Москве
close
Global Look Press

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов заявил в беседе с URA.RU, что 100 тысяч рублей хватит для комфортной жизни в Москве.

Соседов уточнил, что его расходы гораздо меньше. Он заявил, что может прожить на любую сумму, так как никогда не зацикливается на деньгах. По словам телеведущего, основные траты у него уходят на еду. Обычно ему готовит мать, которая с ним живет. Для знаменитости важно, чтобы еда была вкусной.

По словам Соседова, он не часто пополняет гардероб. Телеведущий любит одежду высокого качества. Как отметил критик, он сильно переживает, когда любимая вещь изнашивается. С такой одеждой ему тяжело прощаться.

«Люблю красивые и яркие рубашки. Но у меня достаточно вещей, поэтому каждый месяц их не покупаю. Я ношу одежду долго. Могу одну вещь носить десятилетиями — и десять, и двадцать лет», — поделился критик.

Соседов добавил, что также регулярно оплачивает коммунальные платежи. По словам телеведущего, у него не так много уходит на проезд. Он предпочитает пользоваться такси или общественным транспортом. Критик признался, что обожает московское метро.

Ранее стала известна стоимость двухэтажной квартиры Настасьи Самбурской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами