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Агутин раскрыл, что страдает от тревожного расстройства: «Более-менее привык»

Певец Леонид Агутин признался, что боится большого скопления людей
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Телеграм-канал «Леонид Агутин»

Певец Леонид Агутин подтвердил на «Шоу Воли», что страдает от агорафобии — тревожного расстройства психики, из-за которого появляется страх большого скопления людей. Выпуск с артистом опубликован на Rutube.

Ведущий проекта Павел Воля удивился тому, что Агутин проводит масштабные концерты, несмотря на свой недуг. Но певец уверил, что заболевание не мешает ему выступать.

«Я более-менее привык к этому. Меня успокаивает то, что когда я на сцене, то меня никто не обязывает спускаться к зрителям», — заявил артист.

На вопрос соведущего Воли Николая Соболева, практиковал ли Агутин когда-нибудь крауд-серфинг (прыжки в толпу зрителей), артист ответил фразой: «Это тоже самое, что нырнуть в поле с ромашками, если у вас аллергия на них».

В той же беседе Агутин признался, что не приемлет мужественность в женщинах. Он назвал себя консервативным человеком. По его мнению, женщины должны быть женственными, а мужчины — мужественными. Ему не нравится, когда женщина использует ненормативную лексику и проявляет грубость. Агутин также согласился, что в отношениях мужчина должен делиться частью зарплаты со своей возлюбленной, а его вторая половинка может тратить заработанные ею деньги только на себя.

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