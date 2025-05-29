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Стало известно, когда и где пройдет летний книжный фестиваль «Смены»

Летний книжный фестиваль «Смены» пройдет с 14 по 15 июня в Казани
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Пресс-служба арт-центра «Смена»

Летний книжный фестиваль «Смены» пройдет в Казани с 14 по 15 июня. Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Основной площадкой фестиваля станет парк «Черное озеро», где 14 июня в 11: 00 состоится открытие. В этот день посетителям представят книжную ярмарку, на которой разместятся более 100 издательств. Она будет работать оба дня фестиваля с 11: 00 до 19:00.

В двух лекториях на «Черном озере» также можно будет посетить образовательную программу с лекциями о литературе, искусстве, культуре и другим междисциплинарным областям гуманитарного знания от ключевых российских ученых.

Самым маленьким участникам создатели приготовили занятия для детей от студии «Смена Дети», подростковые лаборатории и школы.

В 2025 году на фестивале впервые появится отдельный маркет винила, где все желающие смогут приобрести пластинки из магазина «Сияние» и релизы из частных коллекций казанских селлеров, диджеев и меломанов.

«Павильонную программу» завершит отдельный киоск проекта «Дог-френдли Татарстан», на котором помимо тематических книг будут приготовлены лакомства для четвероногих посетителей фестиваля и миски с водой.

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