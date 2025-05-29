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В Замоскворечье обнаружили набор мастерицы XVII века

Археологи обнаружили на Большой Татарской улице набор мастерицы XVII века
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Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Археологи обнаружили на Большой Татарской улице набор мастерицы XVII века. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«Хорошо сохранились запонки с эмалевой вставкой, наперсток и подвесные пуговицы, выполненные из цветного металла. <..> Подобные пуговицы были непременным атрибутом городского костюма горожан», — рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Также в числе находок — девичье кольцо и декоративные фигурные накладки для аксессуаров. После реставрации набор будет передан в музейный фонд столицы.

Всего по итогам археологического исследования нового участка Замоскворечья было обнаружено 1203 артефакта, среди которых предметы городского быта как XV–XVII веков, так и XVIII–XIX столетий. Среди типичных находок Нового времени можно выделить банки из-под кремов и мазей, а также кондитерских изделий, а также декоративные фарфоровые статуэтки с изображениями людей и животных.

Ранее в Ингушетии археологи нашли следы древнего поселения.

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