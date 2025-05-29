«Нет вау-эффекта»: песни Пугачевой назвали неконкурентными для TikTok

Критик Соседов: Пугачева не может спеть хит, который завирусится в TikTok

Сегодня многие песни исполнителей и групп, о которых современные подростки даже не знают, приобретают вторую популярность благодаря распространению в TikTok. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, так может работать эффект генетической памяти. Причем повторить подобный успех могут не все композиции – например, певица Алла Пугачева вряд ли споет хит, который завирусится в соцсетях, заявил он Общественной Службе Новостей.

В пример внезапной популярности старинной музыки критик привел песни групп «Ласковый май» и «Комбинация», которые полюбила молодежь после выхода сериала «Слово пацана». По его мнению, это связано с тем, что создателям удалось грамотно подобрать музыку как лейтмотив всей картины.

«Самое интересное, что стали хитами у молодежи именно те композиции, которые слушало поколение их мам и пап или дедушек и бабушек. Будто сработал эффект генетической памяти», — отметил специалист.

Подобный успех может повторить далеко не каждый, убежден критик.

«Например, если включили бы Пугачеву, то мы бы вау-эффекта не поймали», — заявил он, объяснив, что ее песни и без того знают даже самые юные слушатели, а значит никакого удивления красотой композиций не будет.

В любом случае, именно перепевка старинных хитов современными кумирами молодежи позволяет песням из прошлого вновь занимать первые строчки музыкальных чартов, заключил Соседов.

Напомним, музыканты группы «Мираж» рассказали «Газете.Ru», что после успеха песни «Новый герой», прозвучавшей в популярном сериале «Слово пацана», начали выступать в три раза больше, а стоимость билетов на концерты существенно поднялась.

Ранее новая песня Дмитрия Маликова завирусилась в TikTok.