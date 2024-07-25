Музыканты «Миража» рассказали о влиянии «Слова пацана» на жизнь группы

Музыканты группы «Мираж» рассказали о влиянии на жизнь коллектива успеха песни «Новый герой», прозвучавшей в популярном сериале «Слово пацана».

День рождения группы, ее 37-летие, солистка Екатерина Болдышева и лидер группы и гитарист Алексей Горбашов встретят на гастролях. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе артистов, после выхода сериала «Слова пацана» и триумфа песни «Новый герой» концертов у коллектива стало в три раза больше, а стоимость билетов на концерты существенно поднялась.

«Если судить по количеству миль, которое прибавляется на наших карточках авиакомпаний, это не менее 200 тысяч километров в год. Если сюда прибавить километры автомобильных и железных дорог, то расстояние, от Земли до Луны, а оно составляет 384 тысяч километров, мы преодолеваем примерно каждые полтора года», — шутит Горбашов.



По словам Болдышевой, после гастрольного тура артистам приходится отсыпаться по 12 часов.

«Потом я говорю, что больше никуда не поеду и буду сидеть дома, выращивать цветы, кормить котов. Но проходит несколько дней, и я уже начинаю скучать по сцене. И я уже снова хочу на гастроли!» — делится солистка.

В июне «Мираж» выступил на стадионе «Лужники».

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