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Первый «Джон Уик» могли отменить из-за бороды Киану Ривза

Создатели «Джона Уика» вспомнили, что поссорились с продюсерами из-за бороды

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Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Лейтч вспомнили, как поссорились с продюсерами из-за бороды главного персонажа франшизы. Их слова передает Variety.

По словам создателей, продюсеры хотели, чтобы Киану Ривз появился в картине чисто выбритым, поскольку международный зритель привык видеть звезду «Матрицы» и «На гребне волны» именно в таком образе.

«Мы пытались сделать современное фэнтези о греческой мифологии с Киану, не мейнстрим. Но продюсеры хотели видеть Киану, мать его, Ривза», — сообщили режиссеры.

Стахелски признался, что получил «много дерьма» от боссов студии после того, как отказался брить Ривза. Режиссеры решили не идти на поводу у продюсеров, поскольку были уверены, что их не уволят. В итоге первые записи с бородатым Киану Ривзом всем понравились, поэтому конфликт уладили.

Также, вспомнили режиссеры, им предлагали снять альтернативную концовку «Джона Уика», где щенок оказывается жив. Продюсеры боялись, что кончина собаки отпугнет зрителей, однако тогда постановщиков поддержал сам Киану Ривз.

Ранее стали известны подробности работы над новыми «Мстителями».

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