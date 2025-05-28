Названа дата прощания с актером Галкиным

Прощание с актером Виктором Галкиным пройдет 2 июня во Владивостоке. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на окружение артиста.

Церемония пройдет на Морском кладбище, она начнется в 13:00.

Виктора Галкина не стало в возрасте 64 лет 25 мая. Долгое время он был художественным руководителем Приморского краевого театра молодежи. Коллеги рассказывали, что Галкин был не только талантливым артистом, но и преданным делу педагогом, оставившим значимый след в творческой жизни Приморья.

Виктор Галкин родился 21 февраля 1961 года в селе Кокпекты в Казахской ССР. Окончил школу-студию при Театре имени Лермонтова в Алма-Ате и позже — Дальневосточный институт искусств, где затем преподавал. Работал в театре юного зрителя и в администрации Приморского края. В кино дебютировал в 1987 году, сыграв в фильме «Залив счастья». Всего снялся в шести картинах, включая «Черный океан» и «Осенние визиты».

Ранее стали известны дата и место прощания с актером Василием Фунтиковым.