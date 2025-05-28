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Ляйсан Утяшева дала редкий комментарий о 10-летней дочери

Гимнастка Утяшева призналась, что ее дочь отказалась заниматься танцами
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Пресс-служба Ляйсан Утяшевой

Гимнастка Ляйсан Утяшева снялась в неожиданном образе в нарядах Maison Margiela и дала редкий комментарий о своей десятилетней дочери. Интервью со звездой опубликовано на сайте креативной студии «Бюро находок».

По словам Утяшевой, ее дочь от юмориста Павла Воли София занимается спортом, но по стопам мамы идти не собирается. Девочка аргументировала свое решение тем, что танцует она для себя.

«Она совершенно по-взрослому ответила: «Нет, мама, я не люблю, когда мой танец кто-то оценивает. Я танцую для себя». Это было как-то так честно и искренне — совсем не похоже на рассуждения маленькой девочки», — говорит гимнастка.

Утяшева также объяснила, что ее главная цель в работе — это разрушение стереотипов.

«В танцевальном мире долго существовал стереотип, что гимнастки — это не про танец. Нам удалось это опровергнуть. Второй стереотип — возрастной. Я буду танцевать и в пятьдесят, и в шестьдесят. Пока могу — я буду выходить на сцену», — заключила звезда.

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