Лидер группы «Мираж» впервые рассказал о сыне и внуках

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов впервые рассказал о своем сыне и внуках. В беседе с «Газетой.Ru» музыкант объяснил, что у есть сын и два внука от предыдущего брака.

Популярный музыкант уже 30 лет живет в фактическом браке с солисткой группы «Мираж» Екатериной Болдышевой. Их называют одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, а о предыдущей семье артист рассказывал мало.

«Моему сыну Антону 37 лет, он давно стал самостоятельным — закончил Московский институт инновационных технологий и предпринимательства, несколько лет работал менеджером в Adidas и New Balance. Сейчас занимает руководящую должность в крупном российском маркетплейсе. У Антона крепкая и дружная семья. А помимо всего прочего, он бегает марафоны. Честно говоря, я даже не представляю себе, как это возможно, пробежать 41 километр, а он это делает несколько раз в год», — признался Горбашов.

Артист подчеркнул, что обожает внуков-школьников.

«Старший Митя, он уже в пятом классе, а Федя закончил первый. Митя занимается карате, и у него какое-то немыслимое количество медалей и кубков, а Федя учится играть на фортепиано и уже делает успехи. Надеюсь, в ближайшее время мы все вместе выберемся на дачу и, как обычно, устроим соревнование — кто больше подтянется и отожмется», — заключил он.

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