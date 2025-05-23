Пугачева молится за здоровье неизлечимо больного внука: «Любимый Никитка»

Певец Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, отпраздновал 34-летие. Эмоциями он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«34! Хотелось бы вернуться в прошлое и снова все пройти... Может, кое-что даже поменять успеть. В любом случае! Впереди еще столько захватывающих приключений!» — признался артист в личном блоге.

Пугачева поздравила внука в комментариях. Певица призналась, что молится за Преснякова.

«С Днем рождения, любимый Никитка. Молюсь за тебя», — написала Примадонна.

В начале мая Никита Пресняков заявил, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). В сентябре 2021 года у музыканта были обнаружены доброкачественные опухоли — полипы желчного пузыря. Внук Пугачевой раскрывал, что заболевание вылечить нельзя, но врачи рекомендовали ему придерживаться диеты.

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

Ранее мать Глеба Калюжного заявила, что служба в армии станет для него этапом взросления.