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Арбенина о планах снова стать матерью: «Я же не Дева Мария»

Певица Арбенина заявила, что пока не решилась завести еще одного ребенка
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_diana_arbenina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Диана Арбенина призналась в интервью изданию «СтарХит», что пока не планирует заводить детей.

Арбенина заявила, что нет ничего невозможного.

«Идти на это или нет — пока думаю. Для начала нужно влюбиться — чтобы было от кого, я же не Дева Мария. Ну а во-вторых, наверно, мне стоит все-таки больше сконцентрироваться на внуках», — поделилась артистка.

Арбенина воспитывает двойняшек. Она родила сына Артема и дочь Марту в феврале 2010 года. По словам артистки, отец ребенка — американский бизнесмен с русскими корнями.

Арбенина также призналась, что ей не понравится, если ее дочь захочет выйти замуж и заводить детей в 18 лет. По словам артистки, если подобное случится, «так тому и быть». Однако она объяснит Марте, насколько она «погорячилась».

«Во-первых, половое воспитание в наше время никто не отменял. Все понимают, что нужно делать, а чего не нужно. Нет, ну если так получится, что будут внуки… Нет, через три года! Какие внуки через три года?! Что вы говорите такое! Да и к тому же я сильно сомневаюсь, что Марте настолько снесет крышу от любви. А вот Теме, кстати, может… Он иначе на мир смотрит», — рассказала музыкантка.

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