Комик Шац сообщил о начале приема антидепрессантов

Уехавший в Израиль российский комик и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что принимает антидепрессанты. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я стал хорошо спать. Не могу понять, как это произошло. Ну, антидепрессанты, ну, еще нормотимики», — заявил он.

Помимо этого, Шац принимает на ночь магний. Комик не раскрыл подробности своего состояния и не поделился причинами приема лекарственных препаратов, однако отметил, что медикаменты помогли ему избавиться от кошмаров и бессонницы.

До этого звезда шоу Stand Up Юлия Ахмедова призналась, что у нее диагностировали ментальное расстройство.

По словам комикессы, у нее нашли биполярное аффективное расстройство, при котором депрессия сменяется фазой активности. Кроме того, Ахмедова призвала не игнорировать депрессию, обратиться к врачу и выполнять его рекомендации, если он посоветует принимать антидепрессанты.

Недавно Риз Уизерспун поделилась необычным способом борьбы с тревожностью.

Ранее ученые нашли опасные побочные эффекты для подростков у популярного антидепрессанта.