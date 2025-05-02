«Лежала в больнице»: у Юлии Ахмедовой диагностировали ментальное расстройство

Звезда шоу Stand Up Юлия Ахмедова призналась, что у нее диагностировали ментальное расстройство. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу «Натальная карта», опубликованном на платформе VK Видео.

По словам комикессы, у нее нашли биполярное аффективное расстройство, при котором депрессия сменяется фазой активности.

«Буквально месяц назад была в тяжелой депрессии, лежала в больнице. Вышла только на прошлой неделе», — говорит Ахмедова.

Сейчас, добавила артистка, она вышла из депрессии, нормально спит, ее настроение ровное. Ахмедова призвала не игнорировать депрессию, обратиться к врачу и не игнорировать его рекомендации, если он посоветует принимать антидепрессанты.

«Иногда они реально спасают жизнь. Они не превращают вас в зомби и не становятся пожизненной зависимостью. Их можно принимать курсом, выйти из тяжелого состояния, восстановиться и прекратить», — объяснила она.

Сейчас комикесса принимает лекарства, которые поддерживают ее состояние при биполярном расстройстве, и антидепрессанты.

«Я долго игнорировала сигналы, думала, что просто такой человек — унылый, ни к чему не радующийся. А потом поняла: это не «такой характер», это болезнь, которую можно и нужно лечить», — поделилась опытом Ахмедова.

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